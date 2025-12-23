Реклама

Забота о себе
13:40, 23 декабря 2025

Женщин предупредили о неприятных последствиях праздничного макияжа в Новый год

Врач Петухова: После новогоднего макияжа могут развиться отеки и конъюнктивит
Александра Лисица
Александра Лисица

Фото: inspired_by_the_light / Shutterstock / Fotodom

Конъюнктивит, отеки и аллергические реакции — лишь часть проблем, с которыми могут столкнуться женщины после новогоднего макияжа, рассказала врач-офтальмолог клиники семейной офтальмологии «Счастливый взгляд» Светлана Петухова. О главных рисках и мерах профилактики она рассказала «Ленте.ру».

Петухова заявила, что в праздничном макияже акцент традиционно делается на глаза. Однако, по ее словам, слизистая оболочка глаза — одна из самых уязвимых зон с точки зрения инфекций, особенно если макияж выполняется у визажиста. Кисти, тушь, тени и подводки за день контактируют с десятками людей и при недостаточной гигиене могут становиться рассадниками бактерий, предупредила она. «Чтобы не встретить Новый год с конъюнктивитом, крайне важно соблюдать базовые правила гигиены. Вся декоративная косметика и кисти должны регулярно очищаться и дезинфицироваться. Желательно не брать чужие туши, тени, подводки во избежание неприятных последствий», — подчеркнула офтальмолог.

Дополнительным фактором риска она назвала косметику с истекшим сроком годности или нарушенными условиями хранения, особенно кремовых теней, жидких подводок и глиттеров. Отдельного внимания требуют накладные ресницы и клей для них: покраснение, зуд, жжение, слезотечение, отек век и другие проявления аллергии могут появиться уже через несколько часов после нанесения.

Чтобы снизить риски во время нанесения макияжа в салоне, специалист порекомендовала заранее уточнять у визажиста, как обрабатываются инструменты, и не стесняться приносить собственную тушь, подводку или накладные ресницы. Также, по ее словам, не стоит делать макияж глаз при признаках простуды, герпеса или раздражения: в такие периоды слизистая особенно уязвима. В конце вечера макияж необходимо тщательно смывать мягкими, щадящими средствами, предназначенными именно для области глаз.

Ранее офтальмолог Николай Щемеров объяснил причины внезапного ухудшения зрения в новогодние праздники. По словам врача, после новогодних праздников люди часто жалуются на ощущение тяжести в глазах, сухость, резь, частые головные боли и трудность с фокусировкой, при этом серьезных патологий зрения у большинства из них нет.

