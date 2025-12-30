Российская авиакомпания опровергла информацию о «самолете-призраке»

«Уральские авиалинии»: Информация о «самолете-призраке» в Стамбуле ложная

Компания «Уральские авиалинии» на своей официальной странице в Telegram-канале опровергла информацию о «самолете-призраке», который застрял в аэропорту Стамбула со 150 россиянами.

В авиакомпании отметили, что рейс U6-774 по маршруту Стамбул-Екатеринбург за 29 декабря, был перенесен на более позднее время и отправился из турецкого аэропорта в 06:19 30 декабря, номер рейса не менялся.

«Воздушное судно, выполняющее рейс, прибыло в Стамбул из Сочи с задержкой по метеоусловиям (сильный ветер)», — объяснили причину переноса рейса в Екатеринбург в авиакомпании.

Авиакомпания добавила, что всем пассажирам были оказаны положенные услуги.

Ранее один из пассажиров рейса Стамбул-Екатеринбург рассказал о том, что борт должен был вылететь в 20:15, но рейс внезапно отложили, а в поддержке заявили, что такого рейса не существует.