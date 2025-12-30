Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:43, 30 декабря 2025Путешествия

Российская авиакомпания опровергла информацию о «самолете-призраке»

«Уральские авиалинии»: Информация о «самолете-призраке» в Стамбуле ложная
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Компания «Уральские авиалинии» на своей официальной странице в Telegram-канале опровергла информацию о «самолете-призраке», который застрял в аэропорту Стамбула со 150 россиянами.

В авиакомпании отметили, что рейс U6-774 по маршруту Стамбул-Екатеринбург за 29 декабря, был перенесен на более позднее время и отправился из турецкого аэропорта в 06:19 30 декабря, номер рейса не менялся.

«Воздушное судно, выполняющее рейс, прибыло в Стамбул из Сочи с задержкой по метеоусловиям (сильный ветер)», — объяснили причину переноса рейса в Екатеринбург в авиакомпании.

Авиакомпания добавила, что всем пассажирам были оказаны положенные услуги.

Ранее один из пассажиров рейса Стамбул-Екатеринбург рассказал о том, что борт должен был вылететь в 20:15, но рейс внезапно отложили, а в поддержке заявили, что такого рейса не существует.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пообещал покинуть пост президента Украины. Политик назвал необходимое для этого условие

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Рядом с резиденцией Трампа ограничивали воздушное сообщение

    Российский губернатор описал самый страшный день за время СВО

    Москвичам предсказали погодные качели

    Тарасова назвала спортсмена года в России

    Мирошник раскрыл число погибших от атак ВСУ россиян

    В США выступили с предупреждением к ЕС из-за России

    Российская авиакомпания опровергла информацию о «самолете-призраке»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok