Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:51, 30 декабря 2025Россия

Российский боец рассказал об охоте за британской артиллерийской установкой на СВО

RT: Боец СВО с третьего раза смог уничтожить британскую артиллерийскую установку
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командир расчета FPV-дронов 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса в составе группировки войск «Центр» с позывным Гид с третьего раза смог уничтожить британскую самоходную артиллерийскую установку в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об охоте за вооружением противника он рассказал в беседе с RT.

«Несколько раз пытался отследить, откуда британская установка наносит удары по нашим позициям. Несколько раз пробовал ее зацепить, но она часто уезжала и меняла локацию. На третий раз удалось осуществить удар по технике и артиллерийским огнем остановить движение противника», — вспомнил Гид.

По его словам, когда машина заехала в укрытие, он первым ударом с дрона вскрыл капонир (сводчатое, присыпанное землей помещение — прим. «Ленты.ру»), а затем четко отработал по стыку башни и корпуса.

«Техника загорелась и была уничтожена. Это была сложная задача, потому что требовалось филигранное управление», — сказал он.

Всего на счету российского участника СВО более 200 пораженных целей, среди которых — свыше 40 пикапов, почти две роты личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также склады с боеприпасами и различная тяжелая техника. С его слов, однажды он был ранен в руку, но продолжил выполнять задачи. «Уничтожил несколько единиц техники противника, прикрыл сослуживцев, чем спас им жизнь», — заключил Гид.

Ранее российский военнослужащий рассказал о бое с «вооруженной до зубов оружием НАТО» группой ВСУ. Он смог обратить их в бегство несколькими сбросами с беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин распорядился отправить российских резервистов на специальные сборы. В указе президента есть секретный пункт

    «Экономическое чудо» России оказалось недостижимым

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Рассказ готовившего нападение на российскую школу попал на видео

    Названа стоимость самой дешевой комнаты в Москве

    Отец спас 15-летнюю дочь от насильника при помощи смартфона

    Одну категорию россиян предупредили об опасных блюдах на новогоднем столе

    Лавров назвал главную цель Европы на Украине

    Подведены итоги года для рубля

    Путин направил праздничные поздравления лидерам двух стран ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok