Российский боец рассказал об охоте за британской артиллерийской установкой на СВО

RT: Боец СВО с третьего раза смог уничтожить британскую артиллерийскую установку

Командир расчета FPV-дронов 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса в составе группировки войск «Центр» с позывным Гид с третьего раза смог уничтожить британскую самоходную артиллерийскую установку в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об охоте за вооружением противника он рассказал в беседе с RT.

«Несколько раз пытался отследить, откуда британская установка наносит удары по нашим позициям. Несколько раз пробовал ее зацепить, но она часто уезжала и меняла локацию. На третий раз удалось осуществить удар по технике и артиллерийским огнем остановить движение противника», — вспомнил Гид.

По его словам, когда машина заехала в укрытие, он первым ударом с дрона вскрыл капонир (сводчатое, присыпанное землей помещение — прим. «Ленты.ру»), а затем четко отработал по стыку башни и корпуса.

«Техника загорелась и была уничтожена. Это была сложная задача, потому что требовалось филигранное управление», — сказал он.

Всего на счету российского участника СВО более 200 пораженных целей, среди которых — свыше 40 пикапов, почти две роты личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также склады с боеприпасами и различная тяжелая техника. С его слов, однажды он был ранен в руку, но продолжил выполнять задачи. «Уничтожил несколько единиц техники противника, прикрыл сослуживцев, чем спас им жизнь», — заключил Гид.

Ранее российский военнослужащий рассказал о бое с «вооруженной до зубов оружием НАТО» группой ВСУ. Он смог обратить их в бегство несколькими сбросами с беспилотников.