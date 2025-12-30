Российский электрокар «Атом» подешевел до старта продаж

«РГ»: Российский электромобиль «Атом» подешевел до старта продаж

Глава АО «Кама» Игорь Поваразднюк сообщил, что отечественный электрокар «Атом» прошел переоценку, в результате чего стал доступнее для покупателей. Он отметил, что в итоге новинка окажется заметно дешевле китайских аналогов. Об этом пишет «Российская газета».

«В результате мы спозиционируемся на десятки процентов ниже, чем существующие электрические китайские автомобили, которые соответствуют нам по параметрам и функциям. И даже приблизимся, конечно, в том числе за счет наличия государственной поддержки спроса на отечественные электромобили, к массовому рынку бензиновых авто», — подчеркнул топ-менеджер.

По его словам, сегодня одной из приоритетных задач является удержание цены на электрическую модель на уровне от 2 700 000 до 3 200 000 рублей. Добиться этого планируется, помимо прочего, за счет мер господдержки.

На данный момент на российском рынке объявлен старт продаж первой партии отечественного электромобиля «Атом». Однако речь идет об оформлении предзаказов, а такая возможность есть только у сотрудников завода «КамАЗ» в Набережных Челнах.