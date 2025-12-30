Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:49, 30 декабря 2025Экономика

Российский электрокар «Атом» подешевел до старта продаж

«РГ»: Российский электромобиль «Атом» подешевел до старта продаж
Светлана Ходос

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава АО «Кама» Игорь Поваразднюк сообщил, что отечественный электрокар «Атом» прошел переоценку, в результате чего стал доступнее для покупателей. Он отметил, что в итоге новинка окажется заметно дешевле китайских аналогов. Об этом пишет «Российская газета».

«В результате мы спозиционируемся на десятки процентов ниже, чем существующие электрические китайские автомобили, которые соответствуют нам по параметрам и функциям. И даже приблизимся, конечно, в том числе за счет наличия государственной поддержки спроса на отечественные электромобили, к массовому рынку бензиновых авто», — подчеркнул топ-менеджер.

По его словам, сегодня одной из приоритетных задач является удержание цены на электрическую модель на уровне от 2 700 000 до 3 200 000 рублей. Добиться этого планируется, помимо прочего, за счет мер господдержки.

На данный момент на российском рынке объявлен старт продаж первой партии отечественного электромобиля «Атом». Однако речь идет об оформлении предзаказов, а такая возможность есть только у сотрудников завода «КамАЗ» в Набережных Челнах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин распорядился отправить российских резервистов на специальные сборы. В указе президента есть секретный пункт

    «Экономическое чудо» России оказалось недостижимым

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Рассказ готовившего нападение на российскую школу попал на видео

    Названа стоимость самой дешевой комнаты в Москве

    Отец спас 15-летнюю дочь от насильника при помощи смартфона

    Одну категорию россиян предупредили об опасных блюдах на новогоднем столе

    Лавров назвал главную цель Европы на Украине

    Подведены итоги года для рубля

    Путин направил праздничные поздравления лидерам двух стран ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok