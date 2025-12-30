Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:15, 30 декабря 2025Россия

Система ПВО сбила летевший на Москву беспилотник

Мэр Собянин: Система ПВО сбила летевший на Москву беспилотник ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила летевший на Москву беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник не уточнил, в каком районе был уничтожен пытавшийся атаковать Москву летательный аппарат. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил Собянин.

Через 20 минут после первого поста Собянина в его канале появилось сообщение об отражении второй попытки атаки.

Ранее Минобороны России сообщило, что с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме объяснили указ Путина о сборах резервистов

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    На Украине раскрыли причины краха ВСУ в Гуляйполе

    Ускорившееся наступление Российской армии в 2025 году объяснили

    Усик отреагировал на смертельное ДТП с участием Джошуа

    Более сотни пассажиров застряли на двое суток на круизном лайнере из-за кораллового рифа

    Нарколог назвал способы уменьшить выраженность похмелья

    Участница популярного шоу вышла на связь после операции на мозге

    Банк России повысил курсы доллара и евро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok