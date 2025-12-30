Мэр Собянин: Система ПВО сбила летевший на Москву беспилотник ВСУ

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила летевший на Москву беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник не уточнил, в каком районе был уничтожен пытавшийся атаковать Москву летательный аппарат. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил Собянин.

Через 20 минут после первого поста Собянина в его канале появилось сообщение об отражении второй попытки атаки.

Ранее Минобороны России сообщило, что с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.