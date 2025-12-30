Реклама

21:19, 30 декабря 2025

Сказочный персонаж привез на Украину «гарантии безопасности»

Погранслужба Украины: Санта Клаус привез подарки и «гарантии безопасности»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Санта Клаус пересек границу Украины и, кроме подарков, привез «гарантии безопасности», об этом рассказали в Госпогранслужбе республики (ГПСУ) и опубликовали соответствующее видео.

На кадрах сказочный персонаж за рулем грузовика приезжает на пограничный пункт, машину досматривает сотрудник в военной форме. В кузове машины находятся подарки в праздничных обертках.

Дальше пограничники сканируют грузовик Санта Клауса, внутри также обнаруживаются боеприпасы, который ГПСУ назвала «гарантиями безопасности» для Украины. Видео заканчивается поздравлением с Новым годом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с лидером США Дональдом Трампом попросил предоставить Киеву гарантии безопасности сроком до 50 лет.

