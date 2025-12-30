Посол РФ в Канаде Степанов заявил, что режим Зеленского в агонии

Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что Канада не получит никакой выгоды от помощи администрации президента Украины Владимира Зеленского, которая уже находится в состоянии агонии. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Степанов прокомментировал заявление премьер-министра Канады Марка Карни, что Оттава предоставит Украине 1,8 миллиарда долларов для получения Киевом кредитов от Международного валютного фонда (МВФ) и других организаций.

«Реалисты понимают, что сегодня мы наблюдаем агонию режима [Владимира] Зеленского. Исход предрешен. Получается, кабинет Карни сознательно расходует госсредства на проигранное дело, не приносящее Канаде ни практических, ни репутационных выгод как на внутреннем, так и на внешнем политических контурах», — сказал дипломат.

Ранее Карни заявил Зеленскому о наличии условий для урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что сейчас в переговорах наступил «критический момент».