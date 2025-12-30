Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:15, 30 декабря 2025Мир

Состояние украинских властей назвали агонией

Посол РФ в Канаде Степанов заявил, что режим Зеленского в агонии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что Канада не получит никакой выгоды от помощи администрации президента Украины Владимира Зеленского, которая уже находится в состоянии агонии. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Степанов прокомментировал заявление премьер-министра Канады Марка Карни, что Оттава предоставит Украине 1,8 миллиарда долларов для получения Киевом кредитов от Международного валютного фонда (МВФ) и других организаций.

«Реалисты понимают, что сегодня мы наблюдаем агонию режима [Владимира] Зеленского. Исход предрешен. Получается, кабинет Карни сознательно расходует госсредства на проигранное дело, не приносящее Канаде ни практических, ни репутационных выгод как на внутреннем, так и на внешнем политических контурах», — сказал дипломат.

Ранее Карни заявил Зеленскому о наличии условий для урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что сейчас в переговорах наступил «критический момент».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о встрече с Путиным

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Сотрудники ТЦК избили в Кривом Роге женщин

    Состояние украинских властей назвали агонией

    На Украине назвали возможного кандидата на должность главы офиса Зеленского

    Захарова призвала «горячие головы» отказаться от эскалации вокруг Ирана

    Школьники начитались детективов и вскрыли сейф при помощи мела

    На Украине заявили о массовом дезертирстве солдат ВСУ

    Популярность «Матушки Земли» Куртуковой объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok