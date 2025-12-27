Премьер Канады заявил Зеленскому о наличии условий для урегулирования конфликта

Премьер Канады Карни: Условия для урегулирования на Украине созрели

Сейчас есть все условия для урегулирования конфликта на Украине, теперь все зависит только от России. Таким мнением поделился премьер-министр Канады Марк Карни в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас есть условия и возможность для справедливого, прочного мира», — считает Карни. Он подчеркнул, что сейчас в вопросе урегулирования наступил «критический момент». По его словам, есть согласие Украины, и теперь якобы требуется только согласие России. Зеленский в ответ на это кивнул.

Ранее Зеленский сообщил, что мирный план по Украине готов на 90 процентов.