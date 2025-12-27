Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:12, 27 декабря 2025Мир

Премьер Канады заявил Зеленскому о наличии условий для урегулирования конфликта

Премьер Канады Карни: Условия для урегулирования на Украине созрели
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Darren Calabrese / Reuters

Сейчас есть все условия для урегулирования конфликта на Украине, теперь все зависит только от России. Таким мнением поделился премьер-министр Канады Марк Карни в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас есть условия и возможность для справедливого, прочного мира», — считает Карни. Он подчеркнул, что сейчас в вопросе урегулирования наступил «критический момент». По его словам, есть согласие Украины, и теперь якобы требуется только согласие России. Зеленский в ответ на это кивнул.

Ранее Зеленский сообщил, что мирный план по Украине готов на 90 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это приговор от Путина». Генштаб объявил о крупных успехах в зоне СВО. Российские войска пробиваются к Славянску

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    Над российским регионом подавили два украинских беспилотника

    Киев остался без света

    На Новый год столбик термометра в Московском регионе упадет до -17 градусов

    Президент Финляндии высказался об урегулировании на Украине

    Путин заявил о сведении к нулю интереса России в отводе ВСУ по мере продвижения войск

    Путин встретился с Назарбаевым

    Победа Петра Яна принесла блогеру 1,2 миллиона долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok