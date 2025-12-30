Спрос на ИИ-кадры в России превысил предложение

«Ведомости»: Спрос экономики на кадры в сфере ИИ вырос в 2025 году на 18 %

В России в 2025-м на 18 процентов год к году вырос спрос на кадры в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные аналитиков агентства J’son Partners Consulting.

Общее число вакансий для лиц, имеющих опыт работы с технологиями ИИ, достигло в этом году почти 200 тысяч, уточняет издание. К таким кадрам аналитики причисляют инженеров, разработчиков, системных архитекторов и прочих специалистов, придумывающих и внедряющих решения на основе ИИ. В прошлом году этот показатель был ниже — около 170 тысяч специалистов.

Количество предложений о работе для людей с ИИ-навыками растет в стране на пять процентных пунктов быстрее, чем число соответствующих кадров. Последних в стране сегодня насчитывается от 100 тысяч до 120 тысяч, большая часть из которых — специалисты по работе с данными.

В дальнейшем этот разрыв может увеличиваться, предупреждают в J’son Partners Consulting. HR-директор MWS AI (входит в Erion) Анастасия Зальцман связывает происходящее с «размыванием» ИИ-технологий по разным отраслям. Они становятся востребованными в промышленности и медицине, в банках и госсекторе.

Ранее стало известно, что самыми молодыми миллиардерами в мире стали три 22-летних друга, придумавших ИИ-стартап Mercor. Последний помогает бизнесу подбирать персонал с использованием возможностей искусственного интеллекта. Предполагается, что такой подход помогает лучше оценивать реальные навыки кандидата и исключать момент субъективности, возникающий при непосредственном общении с HR-специалистом.