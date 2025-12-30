Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
11:28, 30 декабря 2025Спорт

Стал известен фаворит матча между «Арсеналом» и «Астон Виллой»

Букмекеры назвали «Арсенал» фаворитом матча АПЛ с «Астон Виллой»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки «Арсенала»

Игроки «Арсенала». Фото: Eddie Keogh / Reuters

Букмекеры назвали фаворита матча 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между лондонским «Арсеналом» и бирмингемской «Астон Виллой». Об этом сообщает Sports.

По мнению аналитиков, «Арсенал» считается фаворитом. Букмекеры оценивают победу лондонцев с коэффициентом 1,45, ничью — 4,80, а успех бирмингемцев — 7,60.

«Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери выиграла 11 матчей подряд во всех турнирах — такое произошло впервые с 1914 года. Если команда Эмери как минимум избежит поражения, коэффициент составит 2,00.

Игра начнется 30 декабря в 23:15 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван способ атаки беспилотников ВСУ на резиденцию Путина

    Сколько еды приготовить на Новый год, чтобы не выбрасывать лишнее. Расчеты

    За некоторые новогодние подарки придется заплатить налог. Как его рассчитать

    В России 12-летний ребенок подавился блином и не выжил

    Врачи сравнили пользу одной долгой и нескольких коротких прогулок

    Москвичка нашла на балконе сумку с 100 миллионами рублей

    Стало известно о смерти экс-депутата во время демонтажа башни в российском регионе

    Опубликован касающийся мужчин приказ министра обороны России

    Кошки Куклачева отказались работать после инфаркта дрессировщика

    Стал известен фаворит матча между «Арсеналом» и «Астон Виллой»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok