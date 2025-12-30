Стал известен фаворит матча между «Арсеналом» и «Астон Виллой»

Букмекеры назвали фаворита матча 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между лондонским «Арсеналом» и бирмингемской «Астон Виллой». Об этом сообщает Sports.

По мнению аналитиков, «Арсенал» считается фаворитом. Букмекеры оценивают победу лондонцев с коэффициентом 1,45, ничью — 4,80, а успех бирмингемцев — 7,60.

«Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери выиграла 11 матчей подряд во всех турнирах — такое произошло впервые с 1914 года. Если команда Эмери как минимум избежит поражения, коэффициент составит 2,00.

Игра начнется 30 декабря в 23:15 по московскому времени.