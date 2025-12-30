Стал известен неочевидный способ выявления сердечно-сосудистых рисков

RSNA: Маммография может служить индикатором сердечно-сосудистых рисков

Обычная маммография, которую используют для раннего выявления рака груди, может одновременно служить индикатором сердечно-сосудистых рисков. К такому выводу пришли американские исследователи, представившие данные на конференции Radiological Society of North America (RSNA): на снимках часто видны кальциевые отложения в артериях молочной железы, и их наличие связано с будущими инфарктами, инсультами и сердечной недостаточностью.

Анализ более 10 тысяч женщин показал, что почти у каждой пятой уже при первом обследовании выявлялся так называемый кальциноз артерий груди. При этом не только сам факт его наличия, но и скорость прогрессирования имели значение: у женщин с нарастающими отложениями риск серьезных сердечно-сосудистых событий был в разы выше, а первые изменения могли появляться всего за год.

Важно, что такая информация уже содержится в стандартных маммограммах и не требует дополнительных обследований, облучения или затрат. Авторы подчеркивают: если кальциноз будет регулярно отражаться в заключениях, это может стать поводом для своевременной оценки сердечно-сосудистого риска — проверки давления, холестерина и начала профилактики задолго до появления симптомов.

Исследование добавляет аргументы в пользу более широкого использования маммографии не только как онкологического, но и как профилактического инструмента, особенно с учетом того, что болезни сердца остаются ведущей причиной смертности среди женщин.

