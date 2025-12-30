Стало известно о новой встрече европейских лидеров по Украине

Европейские лидеры проведут очередную встречу по урегулированию конфликта на Украине 30 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка в соцсети X.

«В 11:00 (13:00 мск — прим. «Ленты.ру») премьер-министр Дональд Туск примет участие в очередной встрече европейских лидеров по вопросу Украины», — написал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский позвонил лидерам стран Европы после сообщений об атаке на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области. В ходе разговора Зеленский поблагодарил канцлера Германии Фридриха Мерца «за советы», вместе с тем отказавшись признать ответственность за попытку удара по резиденции Путина.