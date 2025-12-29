Зеленский позвонил европейским лидерам после сообщений об атаке на резиденцию Путина

Зеленский позвонил лидерам ЕС после атаки на резиденцию Путина

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил лидерам Европейского союза (ЕС) после сообщений об атаке на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Первому украинский лидер позвонил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу. Он поблагодарил немецкого коллегу «за советы», вместе с тем, отказавшись признать ответственность за попытку удара в Новгородской области.

Далее Зеленский позвонил президенту Латвии Эдгару Ринкевичу и поблагодарил его за поддержку Киева с 2022 года. Украинский глава государства также пригласил коллегу посетить Украину.

В завершение Владимир Зеленский позвонил президенту Финляндии Александру Стуббу. В ходе разговора украинский лидер анонсировал подготовку встреч в Европе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев пытался атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. Позже эту информацию подтвердил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Владимир Путин рассказал об этом случае главе Белого дома Дональду Трампу.