Экономика
12:00, 30 декабря 2025

Суд отобрал у москвича единственную квартиру

Суд в Москве арестовал у москвича единственную квартиру
Елизавета Городищева
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Суд конфисковал у москвича единственную квартиру, половина которой ему не принадлежит. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В 2008 году супруги Денис К. и Елена С. приобрели трехкомнатную квартиру в Покровском-Стрешнево, а в 2022 году разделили имущество пополам. По словам женщины, в 2019 году в отношении ее мужа возбудили уголовное дело по статьям о мошенничестве и отмывании денег, мужчину признали виновным и дали 5 лет лишения свободы, арестовав имущество. После Черемушкинский районный суд конфисковал у Дениса квартиру целиком, несмотря на то что половина официально принадлежит Елене.

У семьи квартира является единственным жильем. Вместе с квартирой суд отобрал гараж и 25 процентов доли в компании «Тилар», занимающейся сдачей недвижимости в аренду. При этом, Денису в организации принадлежит только 12,5 процента, такой же долей владеет и Елена.

После раздела имущества гараж полностью отошел женщине, как и доля в компании и половина квартиры. Такое решение вынес Тушинский суд. Однако впоследствии судья его проигнорировал.

По словам адвоката, он впервые за 20-летнюю практику сталкивается с лишением людей единственного жилья.

