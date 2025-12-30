Темпы подорожания в России важнейших лекарств оценили

Росздравнадзор: Важнейшие лекарственные препараты подорожали на 4,2 %

С января по ноябрь 2025 года в России на 4,2 процента поднялись цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Об этом заявила глава Росздравнадзора Анна Самойлова. Ее процитировало ТАСС.

Она отметила, что уровень розничных цен на лекарственные препараты перечня ЖНВЛП повысился в прошлом месяце в амбулаторном сегменте на 0,1 процента. По словам Самойловой, рост цен на отдельные препараты, которые не входят в список ЖНВЛП, может объясняться тем, что их цены аптечные организации определяют самостоятельно, исходя из затрат, связанных с закупкой, доставкой, хранением и сезонностью спроса.

Во второй половине ноября сообщалось о резком росте импорта российских лекарств странами Европейского союза. Оказалось, что соответствующие поставки увеличились больше чем в семь раз, до рекордных с 2020 года значений. Основными покупателями стали Венгрия и Словения. В то же время Россия на 14 процентов увеличила закупки лекарств в государствах ЕС.