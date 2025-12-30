Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:14, 30 декабря 2025Экономика

Темпы подорожания в России важнейших лекарств оценили

Росздравнадзор: Важнейшие лекарственные препараты подорожали на 4,2 %
Кирилл Луцюк

Фото: Silarock / Shutterstock / Fotodom  

С января по ноябрь 2025 года в России на 4,2 процента поднялись цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Об этом заявила глава Росздравнадзора Анна Самойлова. Ее процитировало ТАСС.

Она отметила, что уровень розничных цен на лекарственные препараты перечня ЖНВЛП повысился в прошлом месяце в амбулаторном сегменте на 0,1 процента. По словам Самойловой, рост цен на отдельные препараты, которые не входят в список ЖНВЛП, может объясняться тем, что их цены аптечные организации определяют самостоятельно, исходя из затрат, связанных с закупкой, доставкой, хранением и сезонностью спроса.

Во второй половине ноября сообщалось о резком росте импорта российских лекарств странами Европейского союза. Оказалось, что соответствующие поставки увеличились больше чем в семь раз, до рекордных с 2020 года значений. Основными покупателями стали Венгрия и Словения. В то же время Россия на 14 процентов увеличила закупки лекарств в государствах ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Некоторых россиян начали разворачивать на границе с Грузией. Все они родились в новых регионах России

    «Экономическое чудо» России оказалось недостижимым

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Кошка вернулась домой перед Рождеством спустя пять лет после исчезновения

    Аргентинскому футболисту парализовало половину лица

    Автопроизводители из Китая могут опередить по продажам компании из Японии

    Акции производителя Labubu рухнули из-за падения спроса на игрушки

    Доллару предсказали самое резкое падение

    Оценена вероятность скорой войны России и Европы

    Врач назвал способ уменьшить одно проявление похмелья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok