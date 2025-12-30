Реклама

Силовые структуры
10:14, 30 декабря 2025Силовые структуры

Трое россиян разбогатели на сарафанном радио о закрытых аукционах на квартиры и машины

В Хабаровске суд вынес приговор аферистам за хищение 239 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор троим местным жителям, которые путем мошенничества похитили у граждан 239 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

37-летний хабаровчанин возглавил организованную преступную группу, которая воспользовалась криминальной схемой с сарафанным радио. Они через подставные фирмы сообщали гражданам о несуществующих закрытых аукционах, на которых можно приобретать квартиры и новые автомобили по ценам значительно ниже рыночных.

Мошенники на деньги, поступившие от первых клиентов, закупили недвижимость и машины и передали им, а те, в свою очередь, стали рассказывать об удачных покупках своим родственникам и друзьям. Благодаря сарафанному радио, к членам преступной группы стали обращаться новые клиенты. Таким образом, от их действий пострадали почти 200 человек, лишившихся 239 миллионов рублей.

Суд приговорил виновных к наказанию в виде лишения свободы на срок от 4 лет и 3 месяцев до 6 лет в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области раскрыли мошенников, обманывавших на деньги участников специальной военной операции.

