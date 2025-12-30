Цель Зеленского в связи с атакой на резиденцию Путина объяснили

Дюпон-Эньян: Атака на резиденцию Путина говорит о стремлении Зеленского к власти

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию российского президента Владимира Путина говорит о стремлении его украинского коллеги Владимира Зеленского сохранить власть любой ценой. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил глава правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

«Если это нападение подтвердится, это станет окончательным доказательством того, что Зеленский и окружающая его система не стремятся к миру ради сохранения своей власти», — объяснил политик.

В ночь на 29 декабря ВСУ атаковали резиденцию Путина в Новгородской области. Украинские силы задействовали 91 дрон.