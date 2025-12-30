Реклама

Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:19, 30 декабря 2025

Сотрудники ТЦК избили женщин в Кривом Роге

Сотрудники ТЦК избили в Кривом Роге женщин, пытавшихся заблокировать движение
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) избили женщин, пытавшихся заблокировать движение служебного автомобиля. Об этом пишет украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел в Кривом Роге.

«Они пытались заблокировать движение автомобиля ТЦК, но один из военкомов расчистил дорогу и избил пытавшихся ему мешать женщин», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ТЦК хотят открыть в сельских населенных пунктах Украины. В обосновании к законопроекту говорится, что сейчас сельские жители закреплены за районными ТЦК, открытие сельских центров комплектования поможет их разгрузить и увеличить эффективность их работы.

