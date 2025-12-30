Реклама

12:11, 30 декабря 2025

Участников группировки Белхороева с оружием задержали в трех регионах России

ФСБ задержала в Москве, Ингушетии и Чечне участников группировки Белхороева
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали в Москве, Ингушетии и Чечне последователей террористической организации «Батал-Хаджи» (боевое крыло братства (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева, внесено в перечень террористических организаций и запрещено в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

У задержанных изъяли большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что в Раменском арестовали россиянина, вступившего в ряды «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация).

