09:53, 30 декабря 2025Мир

Удары соседа напугали Йемен и вынудили принять меры

Йемен ввел чрезвычайное положение на 90 дней
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Йемен ввел чрезвычайное положение после ударов со стороны Саудовской Аравии. Соответствующий указ издал глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими, передает агентство SABA.

«Чрезвычайное положение в республике вступает в силу во вторник, 30 декабря 2025 года, сроком на 90 дней с возможностью продления», — утверждается в документе.

Глава президентского совета также постановил разорвать оборонное соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), чьи поставки оружия сепаратистам на востоке Йемена стали причиной ударов Саудовской Аравии. Йемен также потребовал вывода войск ОАЭ с территории своей страны в течение 24 часов.

Ранее Саудовская Аравия ударила по крупнейшему порту Йемена на Аравийском море Мукалла из-за поставок оружия из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Саудовские власти заявили, что оружие предназначалось для поддержки Южного переходного совета — группировки, выступающей за создание отдельного государства на северо-западе Йемена.

