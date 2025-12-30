Удары соседа напугали Йемен и вынудили принять меры

Йемен ввел чрезвычайное положение на 90 дней

Йемен ввел чрезвычайное положение после ударов со стороны Саудовской Аравии. Соответствующий указ издал глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими, передает агентство SABA.

«Чрезвычайное положение в республике вступает в силу во вторник, 30 декабря 2025 года, сроком на 90 дней с возможностью продления», — утверждается в документе.

Глава президентского совета также постановил разорвать оборонное соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), чьи поставки оружия сепаратистам на востоке Йемена стали причиной ударов Саудовской Аравии. Йемен также потребовал вывода войск ОАЭ с территории своей страны в течение 24 часов.

Ранее Саудовская Аравия ударила по крупнейшему порту Йемена на Аравийском море Мукалла из-за поставок оружия из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Саудовские власти заявили, что оружие предназначалось для поддержки Южного переходного совета — группировки, выступающей за создание отдельного государства на северо-западе Йемена.