23:55, 30 декабря 2025Интернет и СМИ

Умерла внучка Джона Кеннеди

Внучка Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг умерла в возрасте 35 лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Американская журналистка и внучка 35-го президента США Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг умерла в возрасте 35 лет. Об этом сообщила ее семья в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В ноябре Шлоссберг в журнале The New Yorker опубликовала эссе, в котором рассказала о борьбе с лейкемией. Известно, что диагноз ей поставили после родов.

«Наша прекрасная Татьяна умерла сегодня утром. Она навсегда останется в наших сердцах», — отмечается в сообщении, опубликованном на странице президентской библиотеки-музея имени Джона Кеннеди.

Ранее экс-президент США Джо Байден завершил курс лучевой терапии по лечению рака простаты. Он проходил лечение в онкологическом центре в Филадельфии.

