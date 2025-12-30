Реклама

В Европе осудили Трампа за слова о Путине

Politico: Европа осудила Трампа за согласие с Путиным в вопросе прекращения огня
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Страны Европы осудили президента США Дональда Трампа за то, что он согласился с российским лидером Владимиром Путиным в вопросе прекращения огня на Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Слушать, как Трамп без конца твердит о том, как он понимает Путина и как хочет, чтобы Украина добилась успеха, — это за гранью наивности», — сказал изданию один из европейских чиновников на условиях анонимности. По его мнению, именно наивность Трампа якобы препятствует прогрессу в урегулировании украинского конфликта.

Также, по данным Politico, у европейских стран были достаточно низкие ожидания от переговоров главы Белого дома с украинским лидером Владимиром Зеленским. «Планка для того, что можно считать хорошей встречей между Трампом и Зеленским, очень низкая», — отметил собеседник издания.

Ранее Трамп заявил, что понимает позицию Путина о бессмысленности введения временного прекращения огня из-за подготовки Украины к референдуму. «Я понимаю президента Путина с этой точки зрения, вы должны понимать другую сторону. И знаете, я на стороне мира», — сказал он.

28 декабря во Флориде состоялись переговоры президентов США и Украины за закрытыми дверями. После этого они провели видеоконференцию с европейскими лидерами.

