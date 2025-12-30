В Госдуме назвали неожиданную причину атак со стороны ВСУ

Депутат Красов: ВСУ проводят атаки из-за провалов в зоне боевых действий

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят атаки, в частности, из-за провалов в зоне боевых действий. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с «Известиями».

Парламентарий уточнил, что это происходит «только из-за того, что на поле боя они не могут достичь успеха».

«Эти методы они используют для того, чтобы устрашить мирное население нашей страны», — подчеркнул депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News пообещал, что покинет свой пост после завершения конфликта.

До этого украинский лидер поддержал проведение выборов президента страны с помощью онлайн-платформ. Он дал понять, что рассматривает возможность онлайн-голосования для всех граждан.