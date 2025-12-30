В Индии раскрыли последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина

Чандрамохан: РФ изменит переговорную позицию из-за атаки на резиденцию Путина

Россия изменит переговорную позицию из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию российского президента Владимира Путина. Об этом заявил сотрудник индийского Института оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара Баладжи Чандрамохан в беседе с РИА Новости.

«Нападение обострит существующее положение дел между Украиной и Россией, и это заставит Россию пересмотреть свою позицию за столом переговоров», — подчеркнул эксперт.

Чандрамохан добавил, что удары по резиденции российского лидера обострят напряженность между Россией и Украиной в процессе достижения мирного урегулирования.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что ВСУ попытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. По словам главы МИД, во время атаки Украина использовала 91 беспилотник дальнего действия.