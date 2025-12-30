В Кремле оценили влияние попытки удара по резиденции Путина на диалог с Трампом

Песков: Попытка атаки на резиденцию Путина не пошатнет диалог России с Трампом

Попытка атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина не пошатнет диалог Москвы с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Подобные провокации, подобные акты государственного терроризма не способны пошатнуть этот уровень доверительного диалога между двумя президентами», — отметил представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинская сторона предприняла попытку атаковать резиденцию российского лидера в ночь на 29 декабря. По его словам, на объект был направлен 91 ударный беспилотник.

Песков сообщил, что российские военные знают, как, чем и когда отвечать на действия ВСУ относительно резиденции президента России Владимира Путина.