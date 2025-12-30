Реклама

Россия
11:46, 30 декабря 2025Россия

В Кремле рассказали об ожиданиях от 2026 года

Песков: От 2026 года ожидаем мира и процветания
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Кремле рассказали об ожиданиях от 2026 года. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, мир, здоровье и процветание являются главными ожиданиями от наступающего года, его слова публикует Telegram-канал «Юнашев Live».

«Как все мы — ждем мира, ждем успеха, ждем процветания, ждем здоровья», — обозначил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, других ожиданий в Кремле нет. «Больше ничего не ждем. Больше ничего не надо», — заключил официальный представитель Кремля.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал важнейшим результатом 2025 года то, что теперь все понимают неизбежность победы России.

