В Литве приготовились взорвать мосты на границе с Россией

Военные инженеры Литвы оснастили мосты на границе с Россией и Белоруссией устройствами для размещения взрывчатого вещества. О приготовлениях к подрыву инфраструктурных объектов в случае опасности рассказала пресс-служба Минобороны Литвы, передает портал LRT.lt.

«Эти работы являются частью подготовки к созданию линии обороны в странах Балтии вдоль границ с Россией и Белоруссией. Согласно плану, мосты оснащаются инженерными конструкциями для крепления взрывчатых веществ», — говорится в публикации.

Отмечается, что параллельно вблизи от границы ведутся работы по посадке деревьев для защиты ключевых дорог, а также по углублению оросительных каналов, которые будут служить траншеями.

Ранее в Латвии объявили об окончании строительства заграждения на границе с Россией протяженностью в общей сложности 280 километров. Барьер обеспечивает непрерывное заграждение на границе в тех местах, где это было технически предусмотрено. Латвийская сторона хочет закончить оснащать всю границу технологической инфраструктурой в конце 2026 года.