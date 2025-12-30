Реклама

12:23, 30 декабря 2025Россия

В Минобороны рассказали об ударе по объектам на Украине

Минобороны: Российские военные ударили по объектам энергетики на Украине
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские военные ударили по объектам энергетики на Украине. Подробности атаки рассказали в Министерстве обороны России.

Вооруженные силы России ударили не только по объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, но также и по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

По данным оборонного ведомства, атака была совершена с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников ракет и артиллерии.

Кроме того, в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине за минувшие сутки российские военные сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 18 беспилотников.

Ранее сообщалось, что российские военные заняли два населенных пункта в зоне СВО — Лукьяновское в Запорожской области и Богуславку в Харьковской области.

