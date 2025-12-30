Армия России заняла еще один населенный пункт в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ заняли Богуславку в Харьковской области

Армия России заняла еще один населенный пункт в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.

Речь идет о селе Богуславка. Оно расположено на берегу реки Оскол к северо-востоку от Изюма — важного узла обороны ВСУ.

Контроль над Богуславкой установили бойцы группировки войск «Запад». Они же нанесли поражение противнику, суточные потери которого превысили 190 человек.

Ранее Минобороны России сообщило об установлении контроля над Дибровой в Донецкой народной республике. Полное освобождение ДНР – одна из целей специальной военной операции.