Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:23, 30 декабря 2025Россия

Армия России заняла еще один населенный пункт в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ заняли Богуславку в Харьковской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России заняла еще один населенный пункт в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.

Речь идет о селе Богуславка. Оно расположено на берегу реки Оскол к северо-востоку от Изюма — важного узла обороны ВСУ.

Контроль над Богуславкой установили бойцы группировки войск «Запад». Они же нанесли поражение противнику, суточные потери которого превысили 190 человек.

Ранее Минобороны России сообщило об установлении контроля над Дибровой в Донецкой народной республике. Полное освобождение ДНР – одна из целей специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на попытку ВСУ ударить по резиденции Путина

    Сколько еды приготовить на Новый год, чтобы не выбрасывать лишнее. Расчеты

    За некоторые новогодние подарки придется заплатить налог. Как его рассчитать

    Песков порассуждал об ответе на атаку на резиденцию Путина

    Врач назвала действенный способ снизить уровень холестерина

    Выявлен неочевидный триггер нарушений сна

    Во Франции прокомментировали реакцию Трампа на атаку ВСУ на резиденцию Путина

    47-летняя Любовь Толкалина показала грудь в прозрачных бюстгальтерах

    Оценены шансы Неймара сыграть на чемпионате мира-2026

    Поступления в российский бюджет от ключевого налога подсчитали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok