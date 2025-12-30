Реклама

Экономика
09:54, 30 декабря 2025Экономика

В МВД России раскрыли основные критерии оценки эффективности автошкол

Светлана Ходос

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В министерстве внутренних дел России приступили к работе над показателями и периодичностью проверок, которые будут использоваться для оценки результатов работы автошкол и качества подготовки водителей. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

Эффективность учебных заведений будет оцениваться по ряду критериев. Список будет включать результаты сдачи экзаменов кандидатов в водители, а также сведения об авариях по вине водителей, которые окончили эти автошколы менее двух лет назад.

Окончательный список показателей будет сформирован позднее и утвержден соответствующим нормативным актом. В министерстве отметили, что информация позволит гражданам подходить к выбору образовательных организаций более осознанно.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года стоимость обучения в российских автошколах выросла на 20 процентов. Дороже всего учиться вождению оказалось в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах.

