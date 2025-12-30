Реклама

Россия
07:20, 30 декабря 2025

В одном действии Украины усмотрели попытку покушения на жизнь Путина

Депутат ГД Миронов: Целью атаки на резиденцию Путина было устранение президента
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Целью атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на резиденцию президента России Владимира Путина являлось физическое устранение главы государства. О том, что это действие Украины можно расценивать как покушение на жизнь главы государства, заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, его слова передает Telegram-канал «Дума ТВ».

«С учетом количества ударных беспилотников можно однозначно говорить, что атака на резиденцию — это не предупреждение и не попытка оказать давление на Владимира Путина в рамках переговоров. Это попытка его физического устранения», — утверждает депутат.

По мнению политика, происшествие можно квалифицировать как акт государственного терроризма, исполнителем которого выступил Киев. Такой шаг говорит об отчаянии украинского лидера Владимира Зеленского, у которого нет иного выхода, кроме капитуляции, считает Миронов.

Ранее российский военкор Александр Коц предложил ответной атакой продемонстрировать всему миру новые российские вооружения, испытав их в реальных боевых условиях. Тогда, по его словам, удар «Орешника» по Южмашу покажется всем невинным новогодним фейерверком.

