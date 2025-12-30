Реклама

В Польше выдвинули требование Украине для продолжения помощи

Политик Климас: Украина должна снести памятники Бандере для помощи от Польши
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Artur Widak / Globallookpress.com

Власти Украины должны демонтировать памятники лидеру «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Степану Бандере на территории страны, чтобы продолжать получать помощь от Польши. С таким требованием выступил польский политик Якуб Климас, его обращение опубликовало издание «Страна.ua» в Telegram.

Климас снял ролик на фоне памятника Бандере во Львове, в котором назвал лидера ОУН «убийцей поляков, ответственным за Волынскую резню». «Когда Польша финансово помогает украинцам в противостоянии с Россией, на Украине, в частности, здесь во Львове, дальше стоят памятники этого преступника», — возмутился он.

Политик подчеркнул, что подобное нельзя допускать, призвав руководство Польши потребовать от Украины положить конец «бандеризму».

Ранее член Европарламента (ЕП) от Польши Марцин Сипневский потребовал обратить внимание на пропаганду идеологии Бандеры среди украинцев, в том числе проживающих в странах Евросоюза (ЕС).

