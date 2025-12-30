В приграничном регионе Украины объявили эвакуацию

В Черниговской области объявили обязательную эвакуацию

В Черниговской области Украины объявили эвакуацию. Об этом сообщает глава черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус в Telegram-канале.

«На Совете обороны приняли решение об обязательной эвакуации из 14 приграничных сел. Речь идет о Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской общинах», — написал он.

Отмечается, что эвакуация должна быть завершена в течение 30 дней. Всех эвакуированных граждан обязуются отправить в пункты временного размещения.

Ранее президент России Владимир Путин указал на хорошие темпы наступления Вооруженных сил (ВС) РФ. Также начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту о наступлении российских войск по всем направлениям фронта.