11:42, 30 декабря 2025Россия

В России 12-летний ребенок подавился блином и не выжил

В Свердловской области 12-летний мальчик подавился блином, его не спасли
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Свердловской области 12-летний мальчик подавился блином и не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал «Происшествия | 112», доступный подписчикам.

Ребенку стало плохо за завтраком. Местом смерти назван реабилитационный центр.

Иных подробностей о случившемся не приводится.

Ранее жительница Свердловской области подавилась сосиской. Несмотря на опасность ситуации, в которой оказалась пенсионерка, региональный Минздрав решил подать сообщение об этом ироничным тоном. Вскоре после того как на ситуацию обратила внимание «Лента.ру», пост в Telegram-канале был удален.

