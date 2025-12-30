Реклама

Россия
08:16, 30 декабря 2025Россия

В России потребовали от США гарантий безопасности

Депутат Бородай: Россия должна получить гарантии безопасности со стороны США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

США должны предоставить России гарантии безопасности при заключении мирного соглашения с Украиной. Такое мнение высказал депутат Госдумы Александр Бородай в разговоре с ТАСС.

«Если Украина хочет, например, чтобы в случае так называемой, в кавычках российской агрессии на ее стороне выступили Соединенные Штаты, то Россия должна, наверное, получить симметричное», — сказал он.

Политик отметил, что США должны выступить военным образом на стороне России в случае агрессии со стороны Киева. Однако, по его словам, подобное развитие событий маловероятно. Бородай также усомнился в достижении мирной сделки в обозримом будущем.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо решить еще несколько сложных вопросов. Какие именно, он не уточнил.

