В России появился обновленный Jaecoo J7

Jaecoo назвал цены на обновленный J7 для России

На официальном сайте марки Jaecoo появились все подробности о рестайлинговой версии кроссовера J7 для российского рынка, обратила внимание редакция «Ленты.ру». Ранее модель продавалась как особая версия Limited Edition, а в числе ее главных особенностей можно выделить дизайн в стиле Range Rover Evoque и более мощный двигатель.

Переднеприводная версия модели оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил и 275 ньютон-метров, модификацию с полным приводом в движение приводит турбомотор того же объема, выдающий 186 сил при том же крутящем моменте. В связке с ними работает 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия. В зависимости от версии, разгон от 0 до 100 километров в час занимает 9,7 или 9,0 секунды.

Базовое оснащение Jaecoo J7 включает цифровую панель приборов диагональю 10,2 дюйма, медиасистему с 13,2-дюймовым тасчкрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камеры кругового обзора, аудиосистему с 6 динамиками, подогрев передних сидений и руля, круиз-контроль, задние датчики парковки.

Фото: пресс-служба Jaecoo

В топовой версии аудиосистема получила уже 8 динамиков, появились вентиляция передних сидений и подогрев задних, а также комплекс водительских ассистентов, включающих активный круиз-контроль с помощником движения в пробках, контроль рядности движения и автоматическое управление дальним светом.

Цены на такую машину начинаются от 2 799 000 рублей за Jaecoo J7 с передним приводом и от 3 199 000 рублей за полноприводный кроссовер.

В будущем году компания Jaecoo намерена локализовать выпуск своих кроссоверов на территории России. Предполагается, что сборка начнется на двух предприятиях в Санкт-Петербурге, которые сегодня принадлежат российской компании «АГР» (AGR, Automotive Group).