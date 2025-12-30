Реклама

Россия
21:54, 30 декабря 2025Россия

В российском регионе при атаке дрона на автомобиль пострадали два человека

Марина Совина
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

В селе Замостье Грайворонского округа Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина получил черепно-мозговую травму, ожог лица и множественные осколочные ранения, его увезла бригада скорой помощи. Женщину с минно-взрывной травмой доставили в больницу бойцы самообороны. Транспортное средство получило повреждения кузова и стекол.

В Грайвороне осколки повредили остекление в частном доме и машину, в Почаево из-за атаки были выбиты окна.

В Шебекинском округе беспилотник повредил грузовой автомобиль, кроме того, один аппарат сдетонировал возле многоквартирного дома. В Валуйском округе пострадал социальный объект.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли более 20 ударов по энергетической системе Запорожской области, в результате большая часть населенных пунктов оказалась обесточена.

