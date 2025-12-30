Запорожская область оказалась обесточена из-за ударов ВСУ

ВСУ нанесли более 20 ударов по Запорожской области, часть региона обесточена

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли более 20 ударов по энергетической системе Запорожской области, в результате большая часть населенных пунктов оказалась обесточена. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Балицкий также призвал жителей региона пользоваться исключительно проверенными и достоверными источниками информации. Он отметил, что со стороны Запада и Украины активизировались проплаченные СМИ, которые пытаются дискредитировать российскую армию, органы власти, а также дестабилизировать ситуацию и подорвать доверие к власти.

«Этим занимаются как сбежавшая из России либерота, так и, к сожалению, местные писаки, которые зарабатывают, поливая всех грязью», — заключил губернатор.

Ранее Балицкий сообщил об атаке беспилотника на центральную районную больницу города Каменки-Днепровской. В результате БПЛА упал на территории центрального парка Победы без детонации боевой части.