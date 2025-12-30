Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:25, 30 декабря 2025Россия

Запорожская область оказалась обесточена из-за ударов ВСУ

ВСУ нанесли более 20 ударов по Запорожской области, часть региона обесточена
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли более 20 ударов по энергетической системе Запорожской области, в результате большая часть населенных пунктов оказалась обесточена. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Балицкий также призвал жителей региона пользоваться исключительно проверенными и достоверными источниками информации. Он отметил, что со стороны Запада и Украины активизировались проплаченные СМИ, которые пытаются дискредитировать российскую армию, органы власти, а также дестабилизировать ситуацию и подорвать доверие к власти.

«Этим занимаются как сбежавшая из России либерота, так и, к сожалению, местные писаки, которые зарабатывают, поливая всех грязью», — заключил губернатор.

Ранее Балицкий сообщил об атаке беспилотника на центральную районную больницу города Каменки-Днепровской. В результате БПЛА упал на территории центрального парка Победы без детонации боевой части.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о встрече с Путиным

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Вучич вспомнил об ударах НАТО по Милошевичу на фоне атаки на резиденцию Путина

    В США пообещали изучить все обстоятельства атаки на резиденцию Путина

    Москвичам предложили помыть игуан

    57-летняя Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в бикини

    Запорожская область оказалась обесточена из-за ударов ВСУ

    Политолог заявил о поражении НАТО на Украине

    Появились подробности состояния Джошуа после смертельного ДТП с его участием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok