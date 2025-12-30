Реклама

06:35, 30 декабря 2025

В США предупредили Украину о мощном ответе из-за атаки на резиденцию Путина

Мартьянов: Ответ РФ на атаку на резиденцию Путина вернет Украину в каменный век
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале заявил, что попытка удара по резиденции президента России Владимира Путина, предпринятая ВСУ, может повлечь за собой ответ Москвы, который вернет Украину в каменный век.

Эксперт считает, что игра Украины с красными линиями России закончится фатально, так как ВСУ могут приравнять к террористам. «На российского президента нападать нельзя. Украинцам придется молиться Богу, чтобы русские после этого не сравняли с землей центр Киева, вместе со всеми этими бункерами и правительственными зданиями», — заявил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев пытался атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. Позже эту информацию подтвердил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Владимир Путин рассказал об этом случае Дональду Трампу.

