В США рассказали о пяти стадиях скорби Европы из-за Трампа

Politico: Европа прошла через пять стадий скорби из-за Трампа

Европейские страны после возвращения президента США Дональда Трампа к власти прошли через пять стадий скорби: отрицание, гнев, торг, депрессию и принятие. Такое мнение выразил бывший американский посол в НАТО Иво Даалдер в статье для Politico.

«С момента возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом Европа медленно, но неуклонно проходила пять стадий скорби, и потребовался целый год, чтобы наконец смириться с утратой трансатлантических отношений», — сказано в материале.

По мнению Даалдера, возвращение Трампа к власти стало символом окончания эпохи Pax Americana («Американского мира»), в рамках которой США более 75 лет выступали главным гарантом безопасности Европы.

Он подчеркивает, что нынешний американский лидер придерживается курса «Америка превыше всего» (America First), ставя во главу угла национальные интересы США и требуя от европейских союзников большей самостоятельности.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал страны Европы отстаивать свои интересы на международной арене. По его словам, эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы закончилась, и ЕС должен быть готовым к серьезным изменениям в отношениях с США и «росту угроз со стороны России».