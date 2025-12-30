Реклама

В США заявили о возможном срыве переговоров из-за требований Зеленского

TAC: Условия Зеленского могут привести к срыву переговоров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Условия, которые требует украинский лидер Владимир Зеленский, могут привести к срыву переговоров. Об этом передает The American Conservative (TAC).

«Самонадеянные требования Зеленского, если они будут выполнены, могут обречь переговоры на провал», — сообщается в материале.

В публикации указано, что гарантии безопасности, предложенные США Украине, могут создать политические и геополитические проблемы для администрации президента США Дональда Трампа. Более того, сторонники американского лидера останутся недовольны решением США заключить союз с далеким государством.

Ранее бывший аналитик Пентагона Майкл Малуф заявил, что Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским, вероятно, не знал о готовящейся атаке на резиденцию президента России Владимира Путина.

