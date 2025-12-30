Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:00, 30 декабря 2025Мир

В США назвали деталь переговоров Трампа и Зеленского

Малуф: Трамп на встрече с Зеленским не знал об атаке на резиденцию Путина
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, вероятно, не знал о готовящейся атаке на резиденцию российского лидера Владимира Путина. Деталь переговоров глав государств назвал бывший аналитик Пентагона Майкл Малуф в беседе с Russia Today (RT).

«Эта атака Зеленского сейчас действительно подчеркивает тот факт, что он не серьезен. Зеленский загнан в угол. У него нет выбора. Он утверждает, что должен вернуться к референдуму по любым земельным уступкам», — сказал Малуф.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина попыталась атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. Он уточнил, что все беспилотники были уничтожены, и добавил, что переговорная позиция Москвы будет пересмотрена с учетом перехода Киева к политике государственного терроризма.

Позднее Трамп заявил, что разозлился, когда узнал о попытке атаки на резиденцию Путина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пообещал покинуть пост президента Украины. Политик назвал необходимое для этого условие

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    «Самолет-призрак» со 150 россиянами застрял в аэропорту турецкого города

    Врач назвал маскирующиеся под усталость заболевания

    Порномодель решила повторно принять крещение после секса с 1113 мужчинами в день

    Мужчина превратил уборку в игру и столкнулся с «гнилостным запахом смерти»

    В США назвали деталь переговоров Трампа и Зеленского

    На Западе рассказали о приказе Залужному насчет Путина

    Россияне перевели деньги сами себе и столкнулись с блокировкой карт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok