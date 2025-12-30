Реклама

В судах против Трампа нашли неожиданную выгоду

Штат Калифорния сэкономил 168 миллиардов долларов на судах против Трампа
Максим Габриелян
Фото: Seth Wenig / Reuters

Штат Калифорния сэкономил 168 миллиардов долларов на судах против президента США Дональда Трампа, всего было подано 52 иска за год. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

«Эти победы позволили государству сэкономить 168 миллиардов долларов — около 33 000 долларов на каждый доллар из 50 миллионов, которые законодательный орган выделил его ведомству в этом году, чтобы бросить вызов политике Трампа», — приводит издание слова генерального прокурора штата Роба Бонта.

Уточняется, что Калифорния отказала федеральному правительству в борьбе с нелегальными мигрантами и развертыванием Национальной гвардии в Лос-Анджелесе. По словам властей, сэкономленные деньги пойдут на развитие инфраструктуры штата.

2 октября губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне приостановки работы правительства США заявил, что он теперь является «лидером свободного мира». На этом фоне газета The New York Times сообщала, что политик думает о борьбе за пост президента США и он может пойти кандидатом от Демократической партии на ближайшие выборы 2028 года.

