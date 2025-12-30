Реклама

14:33, 30 декабря 2025Экономика

В центре Москвы перекрыли движение

В Москве временно закрыли движение по Тверской улице
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Тверскую улицу в центре Москвы во вторник, 30 декабря, временно перекрыли для автомобилей. О приостановке движения жителей столицы предупредили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что ограничение коснулось лишь дороги по направлению в центр. В пресс-службе ведомства автомобилистам предложили объехать перекрытый участок пути через Садовое кольцо, а также призвали их быть внимательными при планировании маршрута.

Накануне стало известно, что в столице временно закроют участок метрополитена от станции «Новокосино» до станции «Новогиреево». Ограничение будет действовать в праздничные дни с 9 по 11 января. В этот период вдоль закрытого участка запустят бесплатные автобусы, которые будут курсировать с 05:20 до 02:00 без остановок.

