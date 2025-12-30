Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:04, 30 декабря 2025Наука и техника

Влияние текстов песен на поведение людей удивило ученых

PM: Тексты песен влияют на эмоциональное состояние и установки слушателей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: ViDI Studio / Shutterstock / Fotodom

Тексты песен оказывают заметное влияние на эмоциональное состояние, установки и поведение слушателей — и это влияние выходит далеко за рамки простого фона к музыке. К такому выводу пришли психологи Пабло Марин-Льебана и Хавьер Ибиас, опубликовавшие систематический обзор и метаанализ в журнале Psychology of Music (PM).

Авторы проанализировали 82 эмпирических исследования и объединили данные по 42 психологическим показателям. Результаты показали: тексты песен вызывают сильный эмоциональный отклик, а также оказывают устойчивое — хотя и умеренное — влияние на установки и когнитивно-поведенческие реакции. При этом эффект почти всегда совпадал с содержанием текста: агрессивные, просоциальные или романтизированные сюжеты запускали соответствующие психологические реакции.

Материалы по теме:
Как найти песню, не зная ее названия: топ проверенных способов
Как найти песню, не зная ее названия:топ проверенных способов
12 сентября 2024
«Я не пишу эти песни, я их слышу» Российская певица начала петь на древних языках. Почему ее обязательно стоит услышать?
«Я не пишу эти песни, я их слышу»Российская певица начала петь на древних языках. Почему ее обязательно стоит услышать?
24 декабря 2024

Исследователи отмечают, что слова в песнях формируют образы, сценарии и интерпретации социальной реальности, влияя на то, как люди воспринимают себя и окружающих. Даже без осознанного анализа слушатели автоматически обрабатывают лирику, что делает музыку мощным каналом эмоционального и социального воздействия.

На основе полученных данных авторы предлагают рассматривать музыку не только как развлечение, но и как важный объект критического анализа в образовании. По их мнению, развитие критического музыкального мышления может помочь слушателям осознаннее воспринимать тексты песен и снижать их неконтролируемое психологическое влияние в повседневной жизни.

Ранее стало известно, что обучение игре на музыкальных инструментах улучшает память и способности к обучению у пожилых людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о размещении на Украине войск США

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    В российской школе обвалился потолок

    На Западе раскрыли последствия атаки на резиденцию Путина

    В России подсчитали выловленную в 2025 году рыбу

    Известная модель в кожаном ремне вместо топа прогулялась по заснеженной улице

    Минкульт проведет «Русские сезоны» в Таиланде

    Три летевших на Москву дрона сбиты меньше чем за час

    Влияние текстов песен на поведение людей удивило ученых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok