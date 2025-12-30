Реакция президента США Дональда Трампа на атаку ВСУ на резиденцию главы России Владимира Путина показательна. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.
«Трамп в ярости из-за предполагаемого нападения Украины на резиденцию Путина! Он знает, что это сделано для того, чтобы саботировать его мирный процесс», — написал политик.
Филиппо также потребовал скорее выяснить, причастны ли Европа и НАТО к атаке Украины на государственную резиденцию Путина.
Ранее заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин допустил отмену следующей встречи Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского из-за атаки ВСУ на резиденцию Владимира Путина.