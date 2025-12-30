Во Франции прокомментировали реакцию Трампа на атаку ВСУ на резиденцию Путина

Филиппо счел показательной реакцию Трампа на атаку ВСУ на резиденцию Путина

Реакция президента США Дональда Трампа на атаку ВСУ на резиденцию главы России Владимира Путина показательна. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Трамп в ярости из-за предполагаемого нападения Украины на резиденцию Путина! Он знает, что это сделано для того, чтобы саботировать его мирный процесс», — написал политик.

Филиппо также потребовал скорее выяснить, причастны ли Европа и НАТО к атаке Украины на государственную резиденцию Путина.

Ранее заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин допустил отмену следующей встречи Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского из-за атаки ВСУ на резиденцию Владимира Путина.