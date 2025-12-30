Воробьев назвал число сбитых в Подмосковье беспилотников

Воробьев: Силы ПВО и РЭБ сбили 21 беспилотник в семи муниципалитетах Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили в регионе 21 беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом он написал в Telegram-канале.

Воробьев уточнил, что 21 беспилотник был сбит в семи муниципалитетах Подмосковья: Рузском, Волоколамском, Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском округах, в Истре и Чехове. « Система противовоздушной обороны продолжает работу», — подчеркнул он.

Глава Подмосковья добавил, что в деревне Пагубино Волоколамского муниципального округа из-за падения и взрыва дрона пострадал мужчина 57 лет. Его состояние оценивают как средней тяжести, стабильное.

«Медики оперативно оказали необходимую помощь, провели обследования и первичную обработку ран. С осколочными ранениями спины и руки пострадавшего доставили в травмоцентр Красногорской больницы», — сообщил Воробьев.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли более 20 ударов по энергетической системе Запорожской области, в результате большая часть населенных пунктов оказалась обесточена.