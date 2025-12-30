Названы причины резкого падения цен на драгоценные металлы

Эксперт Скрябин: Синхронное падение цен на драгметаллы вызвано коррекцией

Драгоценные металлы начали дешеветь после бурного роста в связи с коррекцией. Причины резкого и синхронного падения цен назвал «Ленте.ру» портфельный управляющий «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Волатильность на рынке драгметаллов может носить технический характер. Дополнительное давление на отрасль вызывает неопределенность, связанная с риторикой президента США в отношении торговых пошлин, а также действиями Федеральной резервной системы (ФРС), в том числе связанными с возможной сменой главы регулятора.

«Платина, палладий и серебро более волатильны, чем золото, снижение которого оказалось более умеренным, поскольку обладают большей зависимостью от экономического цикла. Эти металлы преимущественно используются в промышленности и, соответственно, сильнее реагируют на ожидания относительно денежно-кредитной политики США и Китая, а также на риски торговых войн», — добавил эксперт.

Высокая волатильность на рынке металлов во многом обусловлена новостным фоном. На цены в ближайшее время продолжат влиять сигналы ФРС по денежно-кредитной политике, развитие торговых отношений между США и КНР, а также общее состояние глобального экономического цикла.

В конце минувшей недели золото подорожало до очередных рекордов. Так, 26 декабря стоимость тройской унции драгметалла преодолела отметку в 4550 долларов и на максимуме поднялась до 4561,4 доллара. Однако позднее цены на актив-убежище начали падать. Стоимость тройской унции опустилась ниже 4450 долларов. Позднее цена золота упала еще ниже и дошла до 4437 долларов.