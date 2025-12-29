Реклама

Экономика
17:14, 29 декабря 2025Экономика

Популярный актив-убежище начал дешеветь

Comex: Цена золота опустилась ниже 4450 долларов за унцию
Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Стоимость тройской унции золота, которое считается актив-убежищем, опустилась ниже 4450 долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Comex.

По информации на 16:56 мск, котировки этого драгоценного металла уменьшились до 4442,7 доллара. Позже цена золота упала еще ниже и дошла до 4437 долларов.

Ранее вниз пошла стоимость и серебра, которое в 2025 году серьезно подорожало. Однако в понедельник, 29 декабря, его котировки резко упали, обрушившись за полчаса более чем на пять долларов. До этого серебро впервые в истории подорожало выше 80 долларов.

Что касается золота, то в конце минувшей недели оно подорожало до очередных рекордов. Так, 26 декабря стоимость тройской унции этого металла преодолела отметку в 4550 долларов и на максимуме поднялась до 4561,4 доллара.

