22:04, 30 декабря 2025Мир

Захарова призвала «горячие головы» отказаться от эскалации вокруг Ирана

Захарова: МИД РФ призвал отказаться от эскалации напряженности вокруг Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова . Фото: Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает «горячие головы» отказаться от эскалации напряженности вокруг Ирана. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Захарова уточнила, что также следует отказаться от эскалации напряженности вокруг ядерной программы Ирана. По ее мнению, не стоит «повторять роковые ошибки, которые были совершены в июне 2025 года и привели к серьезному подрыву проверочной деятельности МАГАТЭ в Иране» .

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если власти страны продолжат работу над ракетной и ядерной программами. В ответ советник верховного лидера Ирана Али Шамхани предупредил Вашингтон о жестком ответе на любую агрессию против Исламской Республики.

